La Roma blocca utente sessista che aveva offeso Manuela Giugliano – FOTO

L’autore di un commento sessista riguardo Giugliano è stato bloccato dal profilo Twitter della Roma: «Torna l’Idiot of the day»

La Roma è sempre in prima linea nella lotta al sessismo e anche stavolta l’ha dimostrato non lasciandosi sfuggire un commento offensivo nei confronti di una propria giocatrice. Sotto al Tweet nel quale venivano riportate le condizioni dell’infortunio subito da Manuela Giugliano, un utente ha scritto un gravissimo «Faceva meglio a rimanere in cucina».

La Roma non ha perso tempo e ha bloccato l’account, pubblicando un nuovo Tweet con il commento «Dopo tanto tempo, torna il premio Idiot of the day!».