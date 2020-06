La Roma si inginocchia per Floyd e in supporto di #BlackLivesMatter – FOTO

Una splendida iniziativa della Roma. Tanti calciatori hanno postato messaggi con lo sfondo nero per il movimento Black Lives Matter e la protesta contro il terribile omicidio di George Floyd di lunedì 25 maggio.

Dopo la foto del Chelsea, che ha formato una H con i suoi calciatori, anche la Roma ha deciso di lanciare un messaggio importante. La Roma e il suo allenatore Fonseca inginocchiati prima dell’allenamento per mostrare il loro supporto a Black Lives Matter.

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 2, 2020