La Russa provoca la Juve: «Scudetto 2006? Godo ancora»

Ignazio La Russa, politico e tifoso dell’Inter, ha voluto mandare una vera e propria frecciata alla Juve sulla questione calciopoli

Intervenuto a Rai Radio 1, Ignazio La Russa, ha voluto mandare qualche frecciatina alla Juventus sullo Scudetto del 2006 vinto a tavolino dall’Inter.

PAROLE – «L’anno prossimo gli conviene abolire due partite l’anno. Scudetto del 2006? Quello mi fa godere, quanto mi fa godere. E’ lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato. Quello che mi piace di più è Dybala, per lui farei pazzie, mi piace tantissimo. Andrebbe bene anche se giocasse la metà delle partite. La Meloni dell’Inter? Direi fuori dal campo Marotta, in campo Lautaro e in panchina Inzaghi. Per fare una Meloni ci vogliono tre persone».