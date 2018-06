Il Benevento, nel corso dello scorso mercato invernale, ha fatto scuola, pescando tra le vecchie glorie della Premier League. La Spal vorrebbe fare altrettanto con Djourou

Sagna, Sandro e Djourou hanno in comune un passato in Premier League e potrebbero avere anche la Serie A ad accomunarli. I primi due sono arrivati a Benevento nel corso dell’ultimo mercato invernale, con il presidente Vigorito che li ha ingaggiati per cercare di centrare una salvezza insperata. I giallorossi sono retrocessi ma Sandro, in particolar modo, si è rilanciato alla grande e non è escluso un suo approdo in un’altra squadra italiana. Lo stesso iter spera di seguirlo Joahn Djourou, ex Arsenal, attualmente sotto contratto con il club turco Antalyaspor.

La Spal è alla ricerca di un rinforzo di esperienza per la difesa e potrebbe mettere lo svizzero sotto contratto con la formula del prestito. Sky Sport racconta che, nelle scorse settimane, il club ferrarese e quello turco stavano pensando ad un trasferimento a titolo definitivo, poi è spuntata fuori quest’altra opzione. La Spal avrebbe quindi incontrato l’entourage del difensore centrale per portare avanti la trattativa e la dirigenza, al momento, è ottimista circa il suo arrivo. In Serie A la parola d’ordine è esperienza internazionale.