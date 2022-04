Lacazette: «Tanti club interessati, voglio giocare in Champions League»

Il capitano dell’Arsenal annuncia il suo addio ai gunners in estate: «Sto parlando con molti club e sono aperto a tutto»

Alexandre Lacazette, intervistato da Canal Plus, ha confermato l’addio all’Arsenal a fine stagione e la volontà di cambiare aria. le sue parole:

«Sto parlando con molti club e sono aperto a tutto. Non ho mai interrotto i contatti con il Lione quando ho lasciato. Ritorno nel club due volte all’anno e loro sanno che sono libero. Voglio giocare le coppe europee, e in particolare la Champions, mi manca perché è da un po’ che non ci gioco. E’ complicato ma niente è impossibile, vedremo»