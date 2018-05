Conosciamo meglio l’Africa Cup, manifestazione nata dall’idea del Gruppo Africano Cultura e Sport

Si chiama Africa Cup ed è nata per rappresentare un veicolo d’integrazione. Fare sport come accettazione del “diverso”. Si tratta di un torneo di calcio a 11 a cui prenderanno parte squadre che rappresentano, ognuna di loro, un Paese differente, all’insegna del fair play e dei sani valori sportivi. La manifestazione nasce anche per creare occasioni di dialogo tra le diverse popolazioni africane presenti nel territorio di Torino e provincia ed i cittadini italiani. L’edizione 2018 prevede anche l’Africa Cup Junior per i bambini fino a 10 anni di età.

Giovedì 31 maggio, ore 11.30, si terrà la conferenza stampa in cui verranno presentati ai media il Torneo ed i vari eventi collaterali. Domenica 10 giugno, poi, si terrà la cerimonia d’apertura e la partita inaugurale. Le 16 squadre partecipanti verranno suddivise in 4 gironi da 4: le migliori 8 si qualificheranno per i quarti di finale. Domenica 22 luglio, invece, sarà la giornata dedicata alla Junior Africa Cup, i bambini partecipanti si diletteranno in partite sia di calcio che di basket. Poi spazio, nella stessa giornata, alla festa culturale-artistica presso “Il Fortino”. La manifestazione si concluderà domenica 29 luglio, giorno della finale dell’Africa Cup. Quando il calcio fa rima con integrazione.