Lampard: «Avere il mercato bloccato ci ha permesso di capire tante cose»

Frank Lampard ha parlato del calciomercato del Chelsea che quest’anno ha portato a Londra giocatori di assoluto spessore

Frank Lampard si gode il faraonico mercato del suo Chelsea e lo commenta così ai microfoni di Sky Sport News.

«Il fatto di avere il mercato in entrata bloccato nella scorsa stagione ci ha permesso di avere maggiore attenzione per osservare meglio la rosa, siamo così riusciti ad intervenire nei punti che ritenevamo più deboli. Non solo, è stato un aiuto anche per cercare di capire i prototipi e l’età dei giocatori su cui puntare. Io da tifoso del Chelsea ancora prima che allenatore sono orgoglioso dei colpi fatti, penso che debbano esserlo anche i tifosi».