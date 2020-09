Lampard: «Rudiger e Jorginho in uscita? Ora sono nostri, ma…» – VIDEO

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato del futuro di Rudiger e di Jorginho nel corso di una conferenza stampa

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, del futuro di Rudiger e di Jorginho durante la conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

«Non mi aspetto nulla in questa finestra, sono nostri giocatori e questo è un dato di fatto. Circolano un sacco di voci su tutti. Per ogni giocatore valuteremo la situazione caso per caso. Dovrà essere soddisfatto il giocatore ma anche io ed il club».