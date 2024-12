Cagliari Atalanta, parla il doppio ex Langella: «Nicola? Mi piace. Da ex calciatore, ho sempre apprezzato gli allenatori cosi»

Il doppio ex della partita tra Cagliari e Atalanta, Antonio Langella, ha parlato in un’intervista prima della gara dell’Unipol Domus

Manca sempre meno al match di Serie A tra Cagliari e Atalanta. A tal proposito, è intervenuto per La Nuova Sardegna, il doppio ex della partita Antonio Langella. Ecco le sue dichiarazioni sull’allenatore dei sardi, Davide Nicola. Le sue parole:

PAROLE – «Mi piace molto. Non era facile sostituire uno come Ranieri. Nicola ha il carisma, le sue squadre una identità. Combattono, stanno sempre sul pezzo. In sintesi, hanno lo spirito giusto per chi si deve salvare. Lui è un tecnico che non guarda in faccia nessuno, vuole il massimo da tutti. Uno schietto, leale, che dice le cose in faccia ai giocatori. Io da ex calciatore, ho sempre apprezzato gli allenatori cosi».