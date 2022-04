Lanna: «Non ho dormito per il derby, partita importante». Le parole del presidente della Sampdoria

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Come mi sono svegliato? Più che altro è come ho dormito… Una cosa è giocare e da giocatore scaricavo in campo la tensione. Da presidente la tensione resta viva anche la notte ed è stato difficile dormire. È una partita importante e in questo momento ancora di più. Credo che il derby lo si debba vivere, da giocatore, con concentrazione e tranquillità. Il rischio è arrivare alla gara stanchi dal pensarci. Bisogna viverla bene per concentrarsi nel momento giusto al momento della gara».