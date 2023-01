Lanna propone: «Quadrangolare con Juve, Cremonese e Chelsea per Vialli»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, propone un’iniziativa per ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi a 58 anni

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, lancia l’iniziativa per commemorare l’ex compagno Gianluca Vialli. Le sue parole a Sky Sport.

LE PAROLE – «Vorrei organizzare un quadrangolare con Chelsea, Cremonese, Juventus e Sampdoria. Un “trofeo Luca Vialli” il cui ricavato andrebbe in beneficenza, lui in questo era un maestro. Aveva sempre nel cuore la Samp, mi chiamava spesso per sapere come andavano le cose. Era molto legato al club».