Lapo Elkann non esulta per le difficoltà dei nerazzurri: «Dispiace vedere l’Inter così. Festeggiare le difficoltà avversarie è da mediocri»

L’Inter è costretto a vendere i suoi pezzi pregiati, come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma Lapo Elkann non esulta. Anzi, il numero uno di Italia Independent Group su Twitter spiega: «A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks».

A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà 🔵⚫️. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 10, 2021

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24