Lautaro Martinez duro: «Dobbiamo chiuderle prima, era già successo con la Juve! Ecco dove nasce la mia rabbia...»

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato così, anche duramente, dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia

Al termine di Inter Venezia, Lautaro Martinez si è sfogato così ai microfoni di Dazn per il non aver chiuso la partita e per il finale di gara. Ecco le sue dichiarazioni:

COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «E’ successo che, nel primo tempo 0 minuti con gioco fermo. Nel secondo 7. Per andare avanti dobbiamo migliorare tutti, se vogliamo un calcio migliore tutti dobbiamo dare il nostro, il calcio va avanti e noi ci fermiamo. Non è perché abbiamo preso gol. Da qui nasce la mia rabbia. Noi continuiamo a lavorare dentro il campo e ci prendiamo i 3 punti. Bisognava chiuderle prima? Certo, non sto dando la colpa a questo, sto dando un mio pensiero. Scusami se sono troppo agitato. Noi dobbiamo chiuderle, è già successo con la Juve. Siamo consapevoli di questo. Il campionato è ancora lungo ma dobbiamo ancora crescere in questi dettagli».

IL RITORNO AL GOL A SAN SIRO? – «Era ora, però come dico sempre lavoro per la squadra. Nel primo tempo ne ho sbagliati due, sono contento perché è servito per lasciare i punti a casa, che era importante».

