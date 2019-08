Laxalt Atalanta: frenata nell’affare, ecco il nodo da scegliere

Bisogna registrare una piccola frenata nell’affare che potrebbe portare Diego Laxalt all’Atalanta. Il punto della situazione

Laxalt-Atalanta, frenata. L’affare tra Milan e Atalanta ha subito un piccolo stop a causa delle richieste del terzino uruguaiano.Tra i due club l’intesa è già stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto a 13 milioni di euro.

Come informa Di Marzio, toccherà adesso al calciatore dare l’ultimo ok all’offerta. Per farlo, dovrà accontentarsi di un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito attualmente in rossonero (1.6 milioni di euro). L’offerta dell’Atalanta infatti è più bassa: ultima parola dunque a Laxalt, che in queste ore sta valutando con attenzione il da farsi.