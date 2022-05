Lazio, Acerbi: «Sampdoria? Ci servono i tre punti per l’Europa»

Acerbi ha parlato alla vigilia del match tra Lazio e Sampdoria, in programma domani sera. Queste le sue parole

Acerbi ha parlato alla vigilia del match tra Lazio e Sampdoria, in programma domani sera. Queste le sue parole, riportate dal match program del club biancoceleste:

SFIDA – «Domani sarà una partita difficile, contro una squadra in fiducia e che cercherà i punti necessari per la salvezza matematica. Ma noi vogliamo fare bene e conquistare punti per centrare l’Europa».

GOL – «La rete di sabato è in primis dedicata a tutto l’impegno messo dalla squadra in questa stagione. Spero che possa risultare decisiva per centrare l’Europa. Noi abbiamo sempre lottato in ogni momento e sarebbe il giusto riconoscimento. Numeri con la Samp? Sono cose che mi interessano poco. L’importante è portare a casa i tre punti».