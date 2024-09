Il doppio 9 FUNZIONA: Castellanos-Dia, la MOSSA di Baroni che fa VOLARE la Lazio

L’intuizione di Marco Baroni sull’utilizzo della coppia Castellanos-Dia per l’attacco della Lazio



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la coppia d’attacco formata dal Taty Castellanos e da Boulaye Dia sta raccogliendo sempre più consensi in casa Lazio.

I due sono infatti andati nuovamente a segno anche contro il Verona, confermando l’ottima prestazione contro il Milan prima della sosta. Una risposta importante per Marco Baroni, che ha deciso di puntare sul senegalese ex Salernitana come titolare e non dalla panchina.