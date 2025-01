Lazio, dopo il caso Bernabé iniziati i colloqui per il nuovo falconiere! C’è già il nome, le ultime

Lazio, dopo il caso burrascoso Bernabé sono già iniziati i colloqui per il nuovo falconiere! C’è già il nome, le ultimissime

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito non vuole perdere troppo tempo e vuole chiudere in fretta la vicenda Bernabé. Anche per questo ha già iniziato i colloqui per il nuovo falconiere dei biancocelesti.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, sabato ìil presidente dei biancocelesti ha parlato con la nuova possibile falconiera, Monica: incontro durato oltre un’ora in cui la falconiera ha dato subito la disponibilità immediata a prendere il posto di Juan Bernabé. Situazione in evoluzione.