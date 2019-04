Lazio, continua la crisi di Ciro Immobile: l’attaccante napoletano non ha fatto mai così male dalla stagione 2012/2013

Ciro Immobile non va a segno dalla partita contro la Fiorentina, ma più che altro sorprendono le sue prestazioni negative. Con la Spal è apparso svogliato, forse solamente per un calo a livello fisico. Sta di fatto che l’attaccante napoletano non segnava così pochi gol in Serie A dalla stagione 2012/2013.

Immobile militava nel Genoa, dove giocò 33 partite, mettendo a segno 5 reti. Comparando le statistiche delle altre stagioni, Ciro a questo punto del campionato non aveva mai segnato meno di 16 reti, facendo registrare il suo score negativo quest’anno, con 13 gol.