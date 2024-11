Lazio, Delio Rossi: «Conoscevo il valore di Baroni»

Delio Rossi ha commentato l’impatto di Baroni sulla panchina della Lazio nei suoi primi mesi in biancoceleste

Delio Rossi ha rilasciato un’intervista a Tuttosport per parlare della situazione attuale della Lazio, specialmente del grande lavoro svolto fin qui dal nuovo tecnico Marco Baroni. Ecco le sue dichiarazioni:

BARONI – «Quest’estate quando è arrivato Baroni sulla panchina della Lazio, i tifosi erano molto scettici. Lo so bene perché vivo a Roma e tocco con mano il clima intorno alla squadra ogni giorno. Ero tra i pochi a sostenerlo; perché conoscevo il suo valore e ritenevo meritasse la chance di allenare una grande squadra dopo gli ottimi risultati ottenuti in provincia. Adesso l’hanno capito tutti che si trattava di una mossa giusta»

ESEMPIO – «Sono d’accordo. Lotito ha avuto il coraggio di andare oltre i soliti nomi, guardando in provincia dove ci sono parecchi tecnici meritevoli. In fondo parlano i risultati: Baroni ha portato in A e salvato il Lecce, poi a Verona l’anno scorso ha firmato un capolavoro, tenendo nella massima serie una squadra che aveva venduto 16 giocatori a gennaio»

MERITO MAGGIORE – «Sta valorizzando al massimo tutta la rosa a disposizione, tanto da cambiare 4-5 elementi tra una gara e l’altra senza ripercussioni. Fanno un gioco bello e dispendioso, ma fisicamente stanno molto bene: significa che pure il suo staff di preparatori ha lavorato ottimamente. Baroni non è integralista, ma si adatta ai giocatori. Non vende fumo tipo certi che pensano di essere i depositari del calcio, ma lavora in silenzio e la squadra gioca davvero bene. Inoltre ha rivitalizzato giocatori che l’anno scorso avevano fatto fatica»