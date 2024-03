Lazio, dimissioni Sarri: c’è un dato unico sul tecnico

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio dopo che ha comunicato le sue dimissioni alla società biancoceleste

Il giorno dopo la sconfitta della Lazio contro l’Udinese, Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni. Come ci ricorda Giuseppe Pastore, è la prima volta che il tecnico non completerà dunque un campionato di Serie A.

In precedenza, allenando Empoli, Napoli e Juventus non era mai successo che venisse esonerato in corsa o un altro caso di dimissioni. Tra l’altro, per la prima volta dal 2015-2016 entrambe le squadre romane hanno effettuato un cambio in panchina. La scorsa volta successe con Inzaghi al posto di Pioli alla Lazio e Spalletti al posto di Garcia alla Roma.