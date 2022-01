Lazio, si punta Parisi dell’Empoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio punta Parisi dell’Empoli: un’alternativa agli obiettivi per rinforzare la fascia sinistra

Nome nuovo per la Lazio sulla fascia. Piace Parisi dell’Empoli, richiesta precisa di Sarri. In attesa di sbloccare la liquidità per il mercato, i biancocelesti hanno in Lazzari una potenziale cessione per avere soldi da reinvestire sul mercato.

Kamenovic è bloccato, ma ancora non contrattualizzato. Kurzawa ha un ingaggio troppo elevato. Ed ecco dunque che Parisi può essere più di un’alternativa.

