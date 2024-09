Lazio, Fabiani RISPONDE a Luis Alberto: «Tutte nefandezze e STUPIDAGGINI, ha una sindrome RANCOROSA»

Le parole di Angelo Fabiani, ds della Lazio, sull’addio di Luis Alberto al club biancoceleste

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha risposto alle parole di Luis Alberto a margine di un evento a Roma

LA RISPOSTA – «C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a certe persone che affermano stupidaggini e nefandezze. In alcuni di questi soggetti vige la sindrome rancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui chiudiamola qui. La cosa che mi fa incazzare tremendamente è che alcuni soggetti possano prendere in giro in qualche maniera i tifosi, a queste cose non ci sto. Mi avveleno».