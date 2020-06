Lazio, Farris: «Qualcosa sta cambiando. Immobile? L’ho tranquillizzato»

Massimiliano Farris ha commentato la vittoria della Lazio sul Torino: le dichiarazioni del vice allenatore biancoceleste

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Lazio sul Torino.

«Accettiamo quel che ha fatto l’arbitro, ok il regolamento dice questo, ma è super penalizzante perdere un giocatore per niente. L’ammonizione ci distrugge. La squadra ha evidenziato spirito di abnegazione sacrificio, in primi gli attaccanti anche in fase di non possesso. Poi nei novanta minuti la qualità deve uscire per forza, Immobile era rammaricato per le occasioni sprecate. L’ho tranquillizzato. La squadra sta crescendo, ma sono partite stranissime. Abbiamo ribaltato Fiorentina e Torino dopo le difficoltà con l’Atalanta, qualcosa sta cambiando».