La Lazio mette nel mirino la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, una gara che vale una stagione e importante anche per il futuro di Inzaghi

Dopo un campionato attraversato da passi falsi che la stanno vedendo fuori dai piazzamenti europei, la Lazio si prepara a giocare la partira dell’anno. Mercoledì sera, all’Olimpico, i biancocelesti di Simone Inzaghi affronteranno l’Atalanta nella finale di Coppa Italia, una partita che vale una stagione e da cui dipenderà anche il futuro di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, la conquista o meno della Coppa nazionale influenzerà fortemente sulle scelte della società biancoceleste in ambito futuro.

Se Tare, da una parte, ha ribadito la sua fiducia verso l’allenatore anche ieri dopo la vittoria di Cagliari, Inzaghi non crede che debba essere una partita a giudicare il lavoro da lui svolto in questi tre anni alla Lazio. Appuntamento, dunque, a mercoledì: per i biancocelesti sono in gioco una Coppa prestigiosa e un pezzo importante di futuro.