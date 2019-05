Lazio, Immobile è l’attaccante che più spesso va in fuorigioco

La Lazio vuole arrivare in porta nel minore tempo possibile. Non è quindi un caso che Immobile sia il giocatore che in Italia finisce più spesso off side

La Lazio attacca in modo diretto. Per quanto rispetto ai tempi di Felipe Anderson e Keita sia diventata più palleggiatrice, ha comunque una verve molto verticale in cui si cerca di arrivare velocemente in porta.

Gli avversari lo sanno e cerano di contrastare queste caratteristiche. Non è un caso che Immobile sia il giocatore della Serie A con più fuorigioco totali, ben 39.