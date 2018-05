Lazio, Immobile incedibile ma serve il rinnovo

Ciro Immobile incedibile per la Lazio: l’attaccante può restare a Roma, ma probabilmente chiederà un ritocco dell’ingaggio

Quella appena terminata è stata di certo la miglior stagione in carriera per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è riuscito ad essere decisivo sia in campionato, dove con 29 reti in 33 gare è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere – al pari di Icardi – sia in Europa League, competizione in cui ha messo a segno per 8 gol in 9 partite. Una presenza imprescindibile per il club biancoceleste, che non ha nessuna intenzione di lasciarlo partite quest’estate: per il presidente Lotito, infatti, il centravanti napoletano è a tutti gli effetti incedibile.

Possibile, però, che il giocatore vada a bussare alla porta del numero 1 dei capitolini per richiedere, un meritato ritocco dell’ingaggio. Immobile, infatti, guadagna meno di 3 milioni di euro – l’ultimo rinnovo c’è stato ad ottobre – e seppur contento della sua avventura in biancoceleste, con ogni probabilità proverà ad ottenere qualcosa in più, anche perché di certo al suo agente non mancano richieste di club pronti ad offrirgli ingaggi stellari.