Lazio, Immobile: «Raggiunto Del Piero, lui tra i migliori»

Le parole di Ciro Immobile, che ieri ha raggiunto Del Piero nella classifica marcatori di tutti i tempi del calcio italiano

Immobile ha analizzato la vittoria ottenuta dalla Lazio sul campo della Fiorentina Queste le sue parole nel post partita, rilasciate ai microfoni di Sky.

CLASSIFICA CANNONIERI – «Ho incontrato Del Piero per Italia-Inghilterra a Milano, abbiamo ricordato che l’esordio in Serie A e in Champions è stato al suo posto. Raggiungerlo per me è una soddisfazione enorme, siamo tutti d’accordo nel dire che Del Piero sia il massimo per questo sport. Sono orgoglioso di essere nella classifica con tutti quei nomi. Lo supererò? Sì ma sempre con rispetto. Io come ho sempre detto punto sempre al massimo. Ogni anno voglio migliorarmi anche se l’età avanza. Con questi compagni è semplice il mio massimo potenziale, mi conoscono, sanno dove voglio la palla. Con l’età che avanza sto riuscendo ad inserirmi in alcuni meccanismi nei quali ho faticato in passato. Oggi abbiamo messo tutto in campo e si è visto».

