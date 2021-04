Lazio, esami alla caviglia per Luis Alberto: il punto in vista dello Spezia

Luis Alberto è stato controllato in Paideia nella serata di oggi. Esami alla caviglia per lo spagnolo, che salterà il match tra Lazio e Spezia

Serata di visite mediche in Paideia per Luis Alberto. Dopo uno scontro fortuito in allenamento con Armini, il giocatore della Lazio si è recato in Paideia in serata. Come rivela tuttomercatoweb.com, il Mago è uscito dal centro medico all’incirca attorno alle 21.30.

Esami alla caviglia destra per lo spagnolo, che sarà costretto a saltare il match di campionato contro lo Spezia, in programma sabato.