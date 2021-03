Lazio, infortunio Luiz Felipe: fissata la data del rientro in campo

Luiz Felipe corre verso il recupero: fissata la data del rientro in campo del giocatore brasiliano, che ha subito un intervento

Dopo l’operazione alla caviglia e il recupero che prosegue incessante, Luiz Felipe potrebbe tornare presto in campo. Il giocatore brasiliano, come spiega il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni a Formello tra il 18 e il 20 marzo.

Inzaghi e i preparatori contano di sottoporlo ad un ciclo di preparazione atletica per poi condurlo al recupero effettivo che potrebbe arrivare per fine mese. Dopo la sosta, dunque, potremmo rivederlo in campo.