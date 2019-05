Lazio, Inzaghi: «Questa è la Coppa del sacrificio e del duro lavoro»

Simone Inzaghi è ebbro di gioia per la Coppa Italia conquistata con la Lazio, la settima della sua storia

Simone Inzaghi è esausto dopo la palpitante vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste fa il punto sul duro percorso intrapreso dalla sua squadra in questi tre anni ricordando gli enormi sforzi e sacrifici fatti da Lulic e compagni.

Un successo che porta la firma di Sergej Milinkovic Savic e Correa, che con due splendidi gol hanno consegnato alla Lazio la settima Coppa Italia della sua storia.