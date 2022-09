Lazio, Lazzari: «Diversi infortuni negli ultimi anni. Quando succede...»

L’esterno della Lazio Manuel Lazzari ha parlato degli infortuni avuti negli ultimi anni: le sue dichiarazioni

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, è intervenuto nel corso del convegno “Focus on Football Medicine” elogiato la qualità delle strutture di Formello in relazione agli infortuni.

LE PAROLE – «Negli ultimi anni ho avuto diversi infortuni muscolari, oramai ho imparato come si guarisce dai vari stop. Siamo fortunati a Formello ad avere le strutture per recuperare subito, dalla piscina alla palestra passando per le cure dei dottori e dei fisioterapisti fino al ritorno in campo. Noi calciatori ci sentiamo protetti quando subiamo un infortunio perché sappiamo che recupereremo nel più breve tempo possibile. Siamo felici delle strutture a disposizione».