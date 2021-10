Lazio, Lotito diffida Gravina e Dal Pino: chiesto il reintegro immediato nel Consiglio

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha diffidato Gravina e Dal Pino, chiedendo anche il reintegro immediato nel Consiglio federale

Claudio Lotito fa sul serio. Come riporta l’ANSA, il numero uno biancoceleste ha scritto una lettera di diffida al presidente della Federcalcio, Gravina, a quello della Lega, Dal Pino, e a tutti i componenti del Consiglio FIGC. La richiesta è l’immediato reintegro nel consiglio federale.

Lotito, nella cui lettera è allegato un parere del professor Bruno Sassani, chiede a tal proposito che venga preso atto della decisione del collegio di garanzia del CONI che ha cassato le sanzioni irrogate nei suoi confronti dalla corte federale di appello. La lettera inoltre vale come formale costituzione in mora per tutti i danni. Lotito è pronto alla battaglia.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24