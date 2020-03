Lazio, Lotito sulle parole di Diaconale: «Non mi rappresentano»

Claudio Lotito si vede costretto a rettificare alcune dichiarazioni molto pesanti del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale

Claudio Lotito non ci sta e ci tiene a rettificare le dichiarazioni del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, che ieri aveva parlato di un disegno atto a non far vincere lo Scudetto ai biancocelesti in questo clima di incertezza.

Contattato da Il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio ha tenuto a precisare come Diaconale abbia parlato per sè e che le dichiarazioni non rappresentano il club.