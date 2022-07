Lazio, Lotito ai tifosi: «Vogliamo che supportiate questa squadra. I ragazzi hanno voglia di dimostrare tanto»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dal palco dello Zandegiacomo durante la presentazione della terza maglia

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dal palco dello Zandegiacomo durante la presentazione della terza maglia. Le sue dichiarazioni:

TIFOSI – «Volevo ringraziarvi per la vostra presenza che dà forza a questo club. In Piazza del Popolo avevo promesso che avremmo costruito una squadra competitiva e ci stiamo riuscendo. I ragazzi hanno bisogno di un supporto, di amore e di passione, di stimoli. Vogliamo che voi, numerosi come siete, supportiate questa squadra. Vi darà grandissime soddisfazioni. Sono tutti uniti e bravi, combattono per i nostri colori con merito, rispetto e la voglia di dimostrare che siamo la prima squadra della Capitale».