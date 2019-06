Lazio, Luis Alberto sbotta con Lotito. Con Inzaghi si valuterà il futuro

In casa Lazio tiene banco il battibecco a distanza tra Lotito e Luis Alberto. Lo spagnolo deciderà insieme ad Inzaghi il suo futuro

Luis Alberto non ha apprezzato per niente l’uscita di Claudio Lotito sul suo possibile futuro. Se l’anno scorso la sua partenza era stata blindata, non è detto che lo scenario possa riproporsi anche quest’estate. Questo perché le parole del presidente della Lazio hanno ferito il giocatore spagnolo, che è il primo a puntualizzare: «Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà».

Già questa stagione è apparso leggermente più escluso dai piani di Simone Inzaghi, complice un’ottima stagione di Correa, ma è proprio sull’allenatore che il giocatore punta per proseguire la sua avventura nella Capitale: «Mi ha detto che sono importante per il suo progetto, vorrebbe che continuassi con lui. Con il mister ho un rapporto che va oltre al calcio, dal 9 luglio in ritiro continueremo a parlare».