Lazio, Luis Alberto: «Secondo posto e testa al Marsiglia. Sarà dura»

Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Lokomotiv

Luis Alberto al termine della gara contro la Lokomotiv è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

TIFOSI – «Il calcio senza pubblico non è lo stesso, questo sport è della gente e in sia in casa che fuori diventa un’altra cosa. Qua con i nostri è molto meglio».

GIRONE – «Adesso siamo secondi, è importante per noi essere tra le prime squadre. Poi dovremo giocare col Marsiglia, sarà tosta perché per me sono i più forti. Noi però continuiamo a lavorare così, poi pensiamo a Bologna, dopo aver riposato un po’. Serve anche per la testa».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24