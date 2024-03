Lazio Martusciello: «Giorni complicati, ecco perchè sono rimasto»

Le parole di Giovanni Martusciello, tecnico della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro il Frosinone

Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Frosinone-Lazio. Di seguito le sue parole.

«Gli ultimi giorni sono stati complicati, ma cerchiamo di andare oltre il momento particolare. L’attenzione è volta a migliorare ciò che ci sta facendo male. Io ho pensato solamente al campo e a fare le cose come si deve. Perché ho scelto di rimanere? Sono sotto contratto con la Lazio e la società, senza l’allenatore, mi ha chiesto disponibilità perché in un lasso di tempo così breve si faticava a trovare un sostituto. Ho anche dei doveri verso la proprietà e, in accordo con il mister, è stata fatta questa scelta».

