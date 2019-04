Lazio, col Milan altro passo falso: il treno Champions si allontana 

La Lazio perde contro il Milan ed incappa in un altro passo falso: col ko di oggi, il treno Champions si allontana

Dopo il pareggio acciuffato all’ultimo minuto contro il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato, la Lazio perde punti anche a San Siro contro il Milan. La squadra di Inzaghi è infatti incappata in un ko senza fare reti e ha perso per un rigore trasformato da Kessie. Si tratta della seconda sconfitta di fila in trasferta, dopo quella contro la Spal per 2-1.

Nonostante la Lazio debba ancora recuperare la gara interna contro l’Udinese, i biancocelesti si fermano a 49 punti in classifica all’ottavo posto e rischiano di esser sorpassati dal Torino che giocherà domani contro il Cagliari in casa. Con questo ko, la Lazio vede la Champions allontanarsi e potrebbe forse aver perso l’ultimo treno per l’Europa.