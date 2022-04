Lazio Milan, Sarri può sorridere: emergenza infortunati ormai alle spalle

L’emergenza in casa Lazio sembra essere finalmente alle spalle. Sarri può così sorridere in vista del match contro il Milan

Uomini contati. Può solo essere descritto in questo modo quanto successo negli scorsi giorni in quel di Formello. Sarri ha infatti dovuto fare i conti molte assenze, causate da un virus influenzale.

L’emergenza in casa Lazio però sembra esser finalmente alle spalle. Infatti, come rivelato da La Repubblica, oggi dovrebbe essere il giorno dei rientri. Oltre a Milinkovic, dovrebbero rivedersi in campo Strakosha, Marusic, Cataldi e Raul Moro, Ancora ai box invece Reina e Radu. Discorso diverso per Patric e Pedro, alle prese con problemi fisici. Per il difensore ci sarebbero sensazioni positive, mentre l’esterno sarebbe ancora in fortissimo dubbio.