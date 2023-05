Lazio, Milinkovic-Savic: «Lottiamo a testa alta. Ai tifosi posso dire solo una cosa»

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo il pareggio all’ultimo secondo dei biancocelesti con il Lecce

Intervistato dai microfono di Sky Sport nel post-partita di Lazio-Lecce, il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic ha parlato così.

LE PAROLE – «Eravamo sotto, abbiamo avuto un paio di occasioni, peccato sia stato il gol del 2-2 e non del 3-2. Ci teniamo questo punto, non si molla. Dobbiamo rimanere con la testa alta e lottare. Abbiamo preso due gol un pò stupidi, il secondo su un errore nostro. Non che prendiamo gol su belle azioni degli avversari, dobbiamo alzare la concentrazione. Ero un pò giù perchè non ho dato quello che i tifosi si aspettano, oggi il messaggio della Curva Nord mi darà carica per cercare di vincere le prossime tre partite. Non mi aspettavo il messaggio, è un gesto enorme che ricorderò per tutta la vita. Gli posso dire solo grazie».