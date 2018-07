Secondo quanto riporta L’Equipe il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe offerto 17 milioni di euro per il centrocampista brasiliano del Lille Thiago Mendes

Non sembra essere ancora finito il calciomercato in entrata della Lazio. Infatti dopo i colpi Acerbi dal Sassuolo e Valon Berisha dal Salisburgo, Igli Tare sembrerebbe pronto ad affondare il colpo per il terzo rinforzo importante in casa biancoceleste. Secondo quanto riporta l’Equipe infatti ci sarebbe stata un offerta di ben 17 milioni di euro per Thiago Mendes del Lille.

Mendes è un centrocampista brasiliano classe 1992 che quest’anno ha provato la sua prima esperienza europea giocando un anno in Francia nella Ligue 1. Il ragazzo ha però un contratto fino al 2022 perciò non è scontato che il Lille sia disposto a privarsene per questa cifra. Solo il tempo ci darà la risposta. Intanto però la Lazio continua a concentrare i suoi sforzi per rinforzare il centrocampo. Che si stia coprendo in vista di una cessione di Milinkovic–Savic?