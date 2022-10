Lazio, oggi possibile sopralluogo dello staff di Sarri per capire le condizioni dell’Olimpico

Nella giornata di oggi l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, potrebbe effettuare un sopralluogo all’Olimpico con il suo staff

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nella giornata di oggi potrebbe effettuare un sopralluogo allo stadio Olimpico per capire meglio le condizioni del terreno in gioco in vista del match di domani contro il Midtjylland.

Sport e Salute si è messa a disposizione della società biancoceleste e sta cercando di migliorare il terreno di gioco, anche se gli interventi massicci e significativi verranno decisi e realizzati durante la pausa del campionato per il Mondiale.