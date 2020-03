Lazio, Pace: «Inzaghi riesce a farti tirare fuori il 100%»

Lorenzo Pace ha parlato ai microfoni di Lazionews24 di Simone Inzaghi e che effetto si prova ad essere allenati da lui

Lorenzo Pace, ex centrocampista della Primavera della Lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24. Il mediano ha parlato di cosa si prova ad essere allenati da Simone Inzaghi.

INZAGHI – «Con Inzaghi ci siamo incontrati negli Allievi Regionali, poi l’ho avuto agli Allievi Nazionali e in seguito un anno e mezzo in Primavera. Lui è innanzitutto una bravissima persona: sa come prenderti fuori dal campo, è sempre il primo che scherza e riesce a farti tirare fuori il 100%. Non è un caso che ora si trovi li in alto. Era prevedibile da parte sua, me lo aspettavo che facesse strada».