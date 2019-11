Lazio, Parolo affianca Inzaghi in conferenza stampa: «Uscire dall’Europa League mi fa girare le scatole. Sul rinnovo…»

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa affiancando il tecnico Inzaghi. Ecco le parole del calciatore:

«Mi fa girare le scatole uscire da questa competizione. In Europa devi stare attento a ogni piccolo particolare, basta vedere la doppio sfida col Celtic. Dobbiamo crescere ed è un peccato, avremmo avuto test importanti. Rinnovo? In questo momento non c’è stato alcun incontro. Quando sarà, bisognerà essere sempre chiari. Io mi sento importante e voglio continuare a giocare a calcio. Sarei ben lieto di continuare alla Lazio, ma non voglio essere un peso».