Lazio, Patric: «Rinnovo? Un orgoglio essere qui. Sarri è stato fondamentale per me»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo dal ritiro di Auronzo di Cadore. Le sue dichiarazioni:

RINNOVO – «E un orgoglio essere qui. Mi sento bene con il gioco che ha proposto il mister. Cercherò sempre di fare il massimo in allenamento e in partita per portare la maglia della Lazio il più in alto possibile».

SARRI – «Sarri è stato fondamentale. Ha fatto scattare qualcosa in me, nel gioco e nel modo di giocare. Devi divertirti in campo e avere sempre la voglia di allenarti, e il mister è stato molto importante in questo. Ho sofferto tanto il Covid e con lui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. È importante che un allenatore ti capisce a livello mentale».

