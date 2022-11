Lazio, Pedro: «Vogliamo stare nelle prime quattro della classifica» – VIDEO

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato al termine della partita contro la Juventus in zona mista tra obiettivi e futuro

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro posizioni, sicuramente. Dobbiamo continuare a giocare con personalità come stavamo facendo. Fino ad adesso abbiamo fatto un bel lavoro. In questo periodo abbiamo fatto un passo in avanti in quanto a mentalità e continuità: siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. Vediamo dove saremo a fine stagione».

FUTURO – «Se resterò qui? non lo so. Non mi piace dire adesso di sì e poi sarà no. Ho parlato con il presidente dicendogli che stiamo lavorando bene e non è il momento di parlarne. Sicuramente entro i prossimi tre mesi affronteremo il discorso».

