Lazio, quattro acquisti per il ritiro di Auronzo: la situazione

Lazio / Tare e Lotito vogliono consegnare a Inzaghi quattro acquisti per la prima fase del ritiro, che si svolgerà ad Auronzo di Cadore

Non è ancora ufficiale, ma la stagione della Lazio dovrebbe partire il 12 luglio ad Auronzo di Cadore, dove la squadra resterà fino al 27 luglio. La seconda fase del ritiro si svolgerà come la passata stagione a Marienfeld in Germania. Per il raduno Simone Inzaghi conta di avere almeno quattro volti nuovi, che il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare puntano di chiudere per l’inizio della prossima settimana.

ARRIVI – Gli acquisti di Bobby Adekanye dal Liverpool e Jony sono già stati formalizzati, manca l’annuncio che arriverà nei primi giorni di luglio. A un passo dall’approdo in biancoceleste ci sono invece Denis Vavro e Manuel Lazzari. Per il primo Lotito dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 10 milioni bonus compresi, mentre per l’esterno della Spal l’operazione dovrebbe essere composta da 10 milioni di parte fissa, più il cartellino di Murgia valutato 5. La spesa complessiva per gli arrivi di Vavro e Lazzari dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che la Lazio incasserà dalle cessioni di Pedro Neto e Bruno Jordao, vicini al Benfica (qui i dettagli).