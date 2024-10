Lazio, rivoluzione Baroni: otto cambi contro il Genoa

Baroni cambierà otto giocatori per la sfida con il Genoa rispetto alla partita con il Twente in Europa

La Lazio è alle prese con la sfida contro il Genoa, valevole per il campionato di Serie A. Rispetto alla sfida con il Twente, Marco Baroni rivoluzionerà la formazione con ben 8 cambi nell’undici titolare.

Come riferito da Il Messaggero, la prima novità è il rientro di Guendouzi in mediana. In difesa ci saranno Provedel con Tavares, Gila e Patric complice l’assenza di Romagnoli per squalifica.

L’unica conferma resta Marusic in difesa mentre Lazzari sarà fuori per infortunio. Dal centrocampo in su ci saranno Rovella e Isaksen con Castellanos e Dia come trequartista.