Lazio Roma: il 4231 di Fonseca non funziona ancora

Fonseca ha ancora parecchio fare per rendere efficiente il 4231 della sua Roma. Tante difficoltà in entrambe le fasi

Per il momento, il 4231 della Roma di Fonseca è ancora un cantiere a cielo aperto in entrambe le fasi. Oltre all’incostanza del palleggio e alla difficoltà nel stabilirsi con costanza nella trequarti rivali, ci sono parecchie difficoltà difensive.

La Lazio nel derby ha trovato spazi tanto tra le linee quanto in profondità: intasando la trequarti di fantasisti, la Roma ha faticato parecchio nel coprire gli spazi interni. Inoltre, la costruzione arretrata funziona ancora male, coi biancocelesti che tante volte hanno recuperato palla in zone pericolose (come in occasione del gol). Vedremo se con Veretout migliorerà la situazione.