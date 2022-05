Lazio, Sarri ha deciso: è Vecino il nome per la mediana

Calciomercato Lazio: per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, Sarri avrebbe scelto Vecino

La Lazio intravede l’Europa League con la vittoria sullo Spezia, obiettivo per garantire anche una programmazione sul mercato. In questa ottica Sarri ha scelto il suo nome per la mediana.

ome riportato da La Repubblica, infatti, il tecnico biancoceleste avrebbe individuato in Matias Vecino il perfetto tassello per la sua mediano. L’uruguaiano è in scadenza di contratto con l’Inter, ed è quindi tesserabile a costo zero, e Sarri lo conosce già avendolo allenato ai tempi dell’Empoli.